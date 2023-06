Inverno chegou! Mas será que o frio vai pegar? Veja a previsão

Inverno deste ano não deve ser tão rigoroso em Cotia e em todo o estado de São Paulo

O inverno de 2023 no Brasil, e em todo o Hemisfério Sul, se inicia nesta quarta-feira (21) e termina no dia 23 de setembro, quando começa a primavera, pelo horário de Brasília.





Mas o inverno deste ano não deve ser tão rigoroso em Cotia e em todo o estado de São Paulo. A tendência é, inclusive, esquentar.





Meteorologistas do Clima Tempo explicam que o inverno deste ano terá a influência do fenômeno El Niño. Uma das influências na América do Sul é deixar a atmosfera mais quente no Brasil.





Mesmo assim, algumas ondas de frio ainda poderão atingir Cotia e todo o estado de São Paulo no mês de julho e em agosto. Mas os períodos frios serão por poucos dias. Na média, o inverno de 2023 não terá muito frio, segundo informou o site Clima Tempo.





“Na média, as temperaturas tendem a ficar um pouco acima do normal em todos os meses do inverno no estado de São Paulo, apesar de alguns picos de frio que estão sendo esperados para julho e agosto”, disse o site.





Em julho, as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o estado de São Paulo, no entanto, são esperadas duas frentes frias.





AGOSTO COM CARA DIFERENTE





Normalmente, agosto é o mês mais seco do ano no estado de São Paulo, mas em 2023 será diferente, segundo o Clima Tempo.





A expectativa é de que chova um pouco acima do normal em quase todas as regiões paulistas por causa da passagem de frentes frias e também de fluxos de ar quente e úmido que estarão direcionados para São Paulo, para o Sul do Brasil e também para o estado de Mato Grosso do Sul.