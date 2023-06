Tremores de terra são sentidos no litoral, interior de SP e também em Cotia

Defesa Civil de SP confirmou dois abalos sísmicos com intensidade de 4,7 e 4,9 na manhã de hoje; veja

Foto: Reprodução / USP

A Defesa Civil de São Paulo confirmou, nesta sexta-feira (16), que dois abalos sísmicos (terremotos de baixa intensidade) ocorreram na região de Miracatu, no interior do estado, por volta das 8h35. A intensidade foi de 4,7 e 4,9.





Na internet, moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, relataram tremores no início da manhã. Duas moradoras de Cotia também relataram o ocorrido hoje cedo.





“Minha cama tremeu e eu achei que eram meus gatos se coçando. Só que eu olhei e não tinha nenhum gato, inclusive, a porta do quarto estava fechada. Pai eterno”, escreveu Fran Oliveira Piorski, que mora em um condomínio no km 26,5 da rodovia Raposo Tavares.





Moradora do Residencial Parque Rizzo II, em Cotia, a jornalista Juliana Martins Machado também relatou o ocorrido. “O vidro da janela balançou, trepidando como se um caminhão grande e pesado tivesse passado na rua, ou uma ventania forte. Mas não percebi que pudesse ter sido um tremor, só fui dar conta quando no grupo do residencial os vizinhos começaram a comentar o ocorrido”, disse.





Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), além de Cotia, os tremores também foram sentidos em outras cidades do estado de São Paulo. O mapa da USP mostra relatos de tremores em Peruíbe, Juquiá, Registro, Iguape, Ilha Comprida, Itanhaém, Juquitiba, Embu-Guaçu, Santo André, Embu das Artes, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Taboão da Serra, Osasco, São Paulo e Franco da Rocha.





Algumas pessoas chegaram a receber alerta para abalo sísmico para terremoto no celular. Até a última atualização desta reportagem, não há informações sobre vítimas ou estragos causados pelos abalos.