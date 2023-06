Paciente morre sentado em unidade de saúde de Carapicuíba

Versões de funcionários da unidade e da prefeitura são divergentes; entenda o caso

Sérgio Pedro da Silva tinha 50 anos. Foto: reprodução / Redes Sociais

Sérgio Pedro da Silva, de 50 anos, morreu sentado em um banco de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Carapicuíba na manhã desta quarta-feira (14). A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do paciente.





Segundo informações veiculadas na imprensa, Sérgio passou mal na noite de terça (13) e foi levado ao Pronto-Atendimento Cohab II. No início da noite de ontem, ele passou pela triagem, pela consulta e foi medicado. Alguns funcionários disseram que ele chegou a receber alta médica. Mas a prefeitura nega (veja a nota no final da matéria).





Ainda de acordo com os relatos, Sérgio saiu do PA e caminhou até o prédio da UBS, que fica ao lado. O paciente ficou sentado em uma cadeira dentro de uma das recepções e acabou morrendo. O corpo dele foi encontrado depois de horas, por um funcionário da unidade.





Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba informou que o paciente chegou ao Pronto Atendimento com queixa de dor torácica e tontura. Passou pela classificação de risco e foi prontamente atendido e medicado, com orientação de permanecer em observação, passando por novas avaliações.





“É importante esclarecer que o paciente não havia recebido alta. Por este motivo, a Secretaria de Saúde do município está apurando o ocorrido, com todos os profissionais que estavam no plantão, para tomar as providências administrativas cabíveis”, disse.





A Prefeitura lamentou o ocorrido e que presta apoio à família da vítima.