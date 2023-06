São Roque terá evento com nomes renomados da música sertaneja

Para quem mora em São Roque haverá distribuição de ingressos gratuitos.

Fernando e Sorocaba abre a festa no dia 07





O São Roque Fest promete ser o maior evento sertanejo da história da cidade com grandes nomes da música sertaneja. A festa acontece entre os dias 7 e 10 de junho no Centro de Eventos Vasco Barioni.





Abrindo o festival, no dia 7 de junho, a dupla Fernando e Sorocaba irá comandar o palco principal. No dia 8, será a vez de Mateus e Kauan encantarem o público com seus sucessos. Já no dia 9, a animação fica por conta da dupla Cleyton e Romário. E para encerrar o evento com chave de ouro, no dia 10 de junho, Guilherme e Benuto.