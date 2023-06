Sam’s Club inaugura unidade na Granja Viana nesta quinta; veja como funciona

Não basta entrar na loja, pegar os produtos, pagar e sair: conheça o modelo do “maior clube de compras do mundo”

Sam's Club Granja Viana. Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

O Sam´s Club vai inaugurar, nesta quinta-feira (22), sua unidade na Granja Viana, em Cotia. A loja surge a partir da conversão da unidade do hipermercado Big, localizada na altura do km 23 da Rodovia Raposo Tavares.





O Sam's Club é um clube de compras do grupo Walmart. No Brasil, a bandeira passou a ser administrada pelo Carrefour, após a aquisição do Grupo BIG em 2022.





Seu sistema é ligado ao modal atacadista. São R$ 2,1 bilhões investidos nas conversões assim definidas: 38 lojas do Maxxi Atacado, 28 do Big e 4 do TodoDia passarão a operar sob a marca Atacadão (do Grupo Carrefour). Outras 47 unidades do Big vão virar Carrefour e, por fim, 7 unidades do Big serão transformadas em Sam's Club – como ocorreu com a unidade da Granja Viana.





MAS COMO FUNCIONA O CLUBE DE COMPRAS?





A estratégia do Sam’s Club é diferente da adotada por outras bandeiras de varejo alimentar, como o próprio Carrefour e o Pão e Açúcar ou ainda os atacarejos tradicionais, como Assaí e Atacadão.





Não basta entrar na loja, pegar os produtos, pagar e sair. Como diz o nome, é preciso ser membro do “clubinho”, pagando por isso uma anuidade de R$ 75.





Os membros do clubinho da Sam’s Club podem comprar itens de marca, alimentos frescos, eletrônicos, móveis e muito mais, com descontos em relação aos preços regulares.





Os membros também têm acesso a serviços financeiros, como cartões de crédito e seguros, e podem usufruir de benefícios exclusivos, como ofertas e descontos em viagens.





De acordo com os resultados do último balanço divulgado – relativo ao terceiro trimestre de 2022 -, as vendas em unidades do Sam’s Club tiveram um resultado positivo em comparação direta ao trimestre anterior, garantindo uma contribuição de R$ 93 milhões para o EBITDA ajustado da empresa.





Original dos Estados Unidos, o Sam’s Club foi fundado em 1983 e tem mais de 600 lojas em solo americano. Por lá, assim como por aqui, a rede se posiciona como um varejista de atacado, “oferecendo grandes quantidades de produtos a preços baixos para seus membros”.





*Com informações do jornal O Estado de S. Paulo