Cadela e mais 8 filhotes vítimas de maus-tratos são resgatados em Caucaia do Alto

Animais foram encaminhados a um abrigo para cães

Cadela com seus filhotes foram resgatados de uma borracharia que mantinha ambiente insalubre. Foto / montagem: Cotia e Cia

Uma cadela com seus oito filhotes com sinais de maus-tratos foram resgatados de uma borracharia localizada no bairro Água Espraiada, em Caucaia do Alto, nesta terça-feira (20). A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.





Após denúncia, os agentes da guarda chegaram na borracharia e viram o local completamente sujo de fezes. Os animais estavam sem comida e sem água e em uma casinha adaptada com carcaça de máquina de lavar. A cadela estava presa a uma corrente.





Oficina onde os cães estavam. Foto enviada ao Cotia e Cia

A ocorrência foi acompanhada por um médico veterinário e por uma protetora de animais. O responsável pelo local não estava no momento da averiguação. Foi sua irmã quem atendeu a GCM. Os animais foram retirados do estabelecimento e conduzidos a uma clínica veterinária para os cuidados necessários. De lá, eles foram encaminhados a um abrigo temporário para cães.





O caso foi registrado como praticar ato de abuso a animais no 2º DP de Cotia.