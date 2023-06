Prefeitura de Itapevi disponibiliza 470 novas vagas de emprego

Podem se candidatar pessoas com ou sem experiência e que concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio; saiba mais

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi disponibiliza, a partir da próxima segunda-feira (19), 470 novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Podem se candidatar pessoas com ou sem experiência e que concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio.





Serão:100 vagas de operador de telemarketing ativo; 60 vagas para auxiliar de logística; 51 vagas para pedreiro; 50 vagas para auxiliar de operação; 50 vagas para carpinteiro; 50 vagas para armador de ferros; 46 vagas para auxiliar de linha de produção; 20 vagas para auxiliar de limpeza;15 vagas para jardineiro; 6 vagas para motorista de caminhão; 5 vagas para atendente de lanchonete; 5 vagas para controlador de acesso; 3 vagas para mecânico de veículos; 2 vagas para auxiliar de berçário; 2 vagas para operador de empilhadeira; 1 vaga para analista de recursos humanos; 1 vaga para garçom; 1 vaga para manobrista de caminhão; 1 vaga para pintor de obras;1 vaga para serralheiro.





As vagas para pedreiro, carpinteiro e armador de ferros também aceitam inscrições de Pessoas com Deficiência (PCD’s).





Os interessados devem comparecer ao PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), a partir da próxima segunda-feira (19), para obter mais informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





As oportunidades são uma ação de intermediação de mão-de-obra e para todas as chances é preciso ter mais de 18 anos. O encaminhamento para as vagas é realizado pelo próprio sistema, com base no perfil profissional de cada pessoa.





As vagas também podem ser conferidas através do aplicativo “Sine Fácil”, que está disponível e pode ser baixado nos sistemas Android e IOS. Pelo app ainda é possível emitir a carta de encaminhamento.





Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 4143-9200.