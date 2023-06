Mulher que abandonou recém-nascido em matagal é presa: ‘Pensei que era um tumor’

Bebê encontrado por duas pessoas estava ainda com cordão umbilical; caso ocorreu em Vargem Grande Paulista; veja todos os detalhes na reportagem

Imagem: Reprodução

(VEJA AQUI). Uma mulher, de 33 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz na manhã desta terça-feira (6), no Jardim São Marcos, em Vargem Grande Paulista. O recém-nascido e a mãe foram encaminhados ao Hospital de Cotia, onde ela permanece internada sob escolta





Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança de R$1.320,00, mas o valor não foi apresentado e a indiciada será recolhida ao cárcere, após alta médica.





PENSOU QUE FOSSE TUMOR





Interrogada, ela disse à polícia que não sabia que estava grávida. Ela achava que fosse um tumor. Contou que só descobriu que estava grávida quando os policiais foram procurá-la em sua casa.





Ela relatou que foi no matagal para urinar e “não percebeu nenhum bebê nascendo”. Questionada se estava preocupada com o bebê, ela ficou em silêncio e disse que o pai da criança ficará com ele. Ela tem mais dois filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 4.





MAIS DETALHES DO CASO





Durante diligências, policiais foram informados por moradores que havia uma mulher usuária de drogas que estava perambulando pela região. Segundo os moradores, ela estava grávida, nos últimos meses de gestação.





Os policiais foram então até o endereço da mulher e a encontraram. Ela estava desorientada e com as roupas sujas de sangue. Os agentes encaminharam-na a uma unidade de saúde para ser atendida.





Segundo informações passadas para a Polícia Civil, a mulher teria entrado em trabalho de parto em um matagal durante a madrugada. Na sequência, ela teria abandonado o bebê no mesmo local.





O recém-nascido, do sexo masculino, foi encontrado por duas mulheres e encaminhado até uma unidade de saúde de Vargem Grande, sendo depois transferido ao Hospital Regional de Cotia. Não há informações sobre o seu estado de saúde.





TESTEMUNHAS





Uma das testemunhas que deu depoimento à polícia nesta terça-feira (6), disse que estava em sua casa, já deitada, quando foi chamada no portão por outros moradores com a informação de que havia um recém-nascido precisando de cuidados. Segundo ela, o bebê estava gelado, porém, enrolado em uma blusa. Ele ainda estava com o cordão umbilical e chorava com muita dificuldade.





Ela chamou o resgate, porém, como demorou, o levou por conta própria com a ajuda de mais uma vizinha até uma unidade de saúde do Jardim Bela Vista.





Na manhã de ontem, conversando com seus vizinhos, foi informada quem era a mãe do bebê. Disse que a conhecia de vista. Segundo a testemunha, a mulher é usuária de drogas e tem mais dois filhos. Contou que era comum vê-la perambulando pelas ruas.





SUPOSTO PAI DA CRIANÇA





O suposto pai do bebê também prestou depoimento na delegacia nesta terça. Ele relatou que conheceu a mãe da criança há cerca de um ano e afirmou que ela é usuária de drogas, assim como ele.





Ainda em seu depoimento, ele disse que notou que ela estava grávida e que ele seria o pai, já que ela não tinha relações com outras pessoas. Porém, segundo ele, a mulher negava a gravidez.





Questionado sobre o abandono da criança, ele disse que só tomou conhecimento hoje pela manhã, já que estava trabalhando.





Após depoimento, ele foi liberado.