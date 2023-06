Morre aos 57 anos Antônio de Jesus, mais conhecido como ‘Linguiça de Caucaia’

Nas redes sociais, amigos lamentaram a sua partida: ”partiu deixando um vazio em nossos corações”

Reprodução: Redes sociais









Caucaia do Alto amanheceu mais triste nesta quarta-feira (14), devido ao falecimento de Antônio de Jesus Romin, 57, mais conhecido como ‘Linguiça de Caucaia’. Ainda não há informação oficial sobre a causa de sua morte.





Bastante conhecido no distrito, pelo seu jeito irreverente e engraçado, Linguiça retirava risadas de todos que o encontrava pelas ruas. Chegou a participar do Programa do Ratinho no SBT e foi candidato a vereador duas vezes.





Nas redes sociais, amigos lamentaram a sua partida.





“É com profundo pesar que lamentamos a perda de Antônio de Jesus Romin, que partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontre conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado”, diz um dos posts.





Veja abaixo mais mensagens deixadas nas redes