Virada Cultural de SP terá mais de 500 atrações gratuitas espalhadas em 12 palcos

Maior evento cultural da cidade acontece nos dias 27 e 28 de maio; veja programação completa

Virada Cultural 2023. Foto: Prefeitura de SP

A Virada Cultural 2023 de São Paulo, com o tema "Virada do Pertencimento", vai ter 12 palcos espalhados pela cidade. O evento vai acontecer no final de semana dos dias 27 e 28 de maio, e conta com a presença de diversas atrações, como Alceu Valença, Marina Sena, Karol Conká, Tierry, Dilsinho e AnaVitória.





Segundo a Prefeitura de São Paulo, serão mais de 500 apresentações com um investimento de cerca de R$ 40 milhões para o evento acontecer. A Virada 2023 espera receber 4 milhões de pessoas.





O palco do centro ocupa o Vale do Anhangabaú e será o único a manter a ideia original que guiou a Virada em todos os anos pré-pandemia: a duração de 24 horas. O espaço recebe shows de Liniker, BaianaSystem e Alceu Valença.





Além dos centros culturais, casas de cultura, CEUs, bibliotecas e do Theatro Municipal, a programação ocupa 16 unidades do Sesc SP. Na programação, Ellen Oléria cantando Beyoncé, um show acústico e intimista de Céu; o pernambucano Otto; Bruna Caram homenageando Gonzaguinha; Ivan Lins; e Clube do Balanço.