Vídeo flagra carro da Secretaria de Trânsito de Cotia estacionado em local proibido

“Quem eu vou chamar pra ele, se ele é da fiscalização do trânsito?”, questionou a pessoa que fez o flagrante; Secretaria se posicionou

Imagens circulam pelas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um veículo do setor de fiscalização da Secretaria de Trânsito de Cotia estacionado em local proibido.





“É fiscalização, gente! Fiscalização do que? De trânsito! E ele para trancando a vaga do deficiente físico. Meu pai do céu, como que ele faz um negócio desse? Quem eu vou chamar pra ele, se ele é da fiscalização do trânsito?”, questiona o homem que fez o flagrante.





O local onde o veículo estava estacionado fica em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Professor Manoel José Pedroso. O carro, como mostram as imagens, está impedindo o acesso à vaga para pessoas com deficiência, conforme indica a sinalização no local.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que abrirá uma sindicância para apurar a denúncia.





VEJA O VÍDEO: