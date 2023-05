Vini Jr: porta-voz na luta contra o racismo e jogando no Brasil. Imagina? | Wil Delarte

Leia, Wil Delarte para o Cotia e Cia

Vini Jr. Foto: La Liga / Divulgação

Por Wil Delarte*





Ilusão, não vai acontecer, mas imagina Vini Jr, diante de um ataque súbito de consciência, decidir zarpar da Europa, do chão dos colonizadores.





Daí, volta pro Brasil, discurso afiado, pra qualquer time que consiga um bom projeto com patrocinadores para o bancar, aos moldes do que o Corinthians fez com Ronaldo, ou seja, grana pra muitas gerações vindouras de sua família sem precisar vender sua dignidade.





Daí passa a jogar no campeonato brasileiro e a atrair mais jogadores de ponta pra cá, tornando nosso campeonato uma vitrine. Fazendo esse movimento, naturalmente se torna, de forma mais efetiva, o maior porta voz da luta contra o racismo no mundo, com uma carreira gloriosa no Brasil, na seleção, e na História.





Ilusão, mas imagina.





* Wil Delarte é escritor, poeta e colunista do Cotia e Cia, responsável pela coluna mensal ‘O Olho do Furacão’