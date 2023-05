Recebeu multa de trânsito do DER? Saiba como ter 40% de desconto

Desconto ainda não é válido para embarcador e transportador de cargas

Foto: Reprodução / DER

Desde ontem (22), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) possibilita aos motoristas o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto, conforme a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).





No entanto, para ter direito à redução de 40% no valor da multa, tem uma condição: o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual.





Também é necessário baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.





Vale destacar que o SNE não liberou nenhum desconto para embarcador e transportador de cargas.