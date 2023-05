Vídeo mostra homem ensanguentado após levar nove facadas em Cotia

Crime ocorreu dentro de um condomínio; autor disse à polícia que o esfaqueou porque ele estava agredindo a esposa

Imagem retirada do vídeo enviado ao Cotia e Cia

Um homem, de 44 anos, levou cinco facadas nas costas, três no tórax e uma na testa na madrugada de sábado (13) em um condomínio no Jardim Arco Íris, em Cotia. O autor, de 22 anos, disse à polícia que tentou matá-lo porque ele estava agredindo a esposa.





Vídeo enviado ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO] mostra o homem todo ensanguentado após ser ferido com as facadas. Dentro do apartamento é possível ver as marcas de sangue pelo chão. Ele foi socorrido pela Guarda Civil Municipal (GCM) até o Hospital Regional de Cotia. A reportagem não conseguiu informações sobre o seu estado de saúde.





A faca usada no crime foi apreendida e periciada. O autor foi preso em flagrante e recolhido à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.

