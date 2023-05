Reality show gravado na Granja Viana traz até sexo grupal com modelos do OnlyFans

Mansão recebeu a sétima edição da ‘Casa das Pimentinhas’; saiba mais

Casa das Pimentinhas. Foto: Divulgação

O reality show Casa das Pimentinhas, promovido pela revista Sexy, reuniu seis modelos que fazem sucesso no OnlyFans para atividades sexuais. A equipe do programa confirmou que teve até sexo grupal nos bastidores. As informações são do UOL.





A sétima edição do programa reuniu as participantes em uma mansão localizada na Granja Viana, em Cotia. Cenas quentes na piscina e na banheira também foram registradas. Mas não só houve pegação. Assim como na maioria dos realities, os barracos e as brigas estiveram presentes na mansão.





Com um formato sem eliminações, apresentador ou vencedora, a atração vai ao ar em junho no site oficial da revista. A mansão receberá visitas de outros criadores de conteúdo durante a temporada, informou o UOL.