UBS em Osasco é inaugurada com show do grupo Raça Negra

Segundo a prefeitura, show foi oferecido pela Rádio Nativa FM

Show do grupo Raça Negra em Osasco. Foto: Divulgação / Prefeitura de Osasco





A Prefeitura de Osasco entregou, no sábado (13), a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Bonança. Para comemorar, o grupo Raça Negra fez uma apresentação.





O show, segundo a prefeitura, foi “oferecido como presente” pela Rádio Nativa FM, portanto, “sem custos aos cofres públicos”.





A inauguração contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa, entre outras autoridades, funcionários da unidade de saúde e moradores da região.