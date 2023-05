Vacina contra gripe em Cotia tem baixa cobertura em grupo prioritário e preocupa governo

Apesar disso, administração municipal seguiu determinação do Ministério da Saúde e liberou a vacinação para toda população; saiba mais





A Campanha de Vacinação contra a Influenza começou em abril e havia a expectativa de imunização de pelo menos 95% da população que faz parte de um grupo mais suscetível ao agravamento de sintomas, que são os idosos, crianças, pessoas com comorbidades, gestantes, pessoas com deficiência, entre outros.





No entanto, menos de 30% do grupo prioritário da campanha se vacinou em Cotia. “Infelizmente, vemos que a cada ano, menos pessoas buscando se proteger contra a doença. O resultado disso são unidades de pronto atendimento cheias devido ao aumento de casos de síndromes gripais daqui para frente, especialmente por conta da chegada das baixas temperaturas”, disse Magno Sauter, secretário de Saúde de Cotia.





Apesar da baixa cobertura, a Secretaria de Saúde de Cotia segue a determinação do Ministério da Saúde e, a partir desta segunda-feira (15), libera a vacina para o público em geral (a partir de 6 meses de idade). A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e será aplicada até o fim das doses.





Para se vacinar, basta comparecer à UBS mais próxima com documento de identificação e cartão de vacina. A vacina contra a influenza é aplicada de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.