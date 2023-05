Tiago Santineli fará stand-up em Cotia neste sábado (27)

Cotia recebe, neste sábado (27), o show de stand up-comedy com Tiago Santineli. O espetáculo de humor intitulado “Antipatriota” acontece no Teatro Desafio. A apresentação começa às 21h.





Conhecido por apresentar um humor ácido e sem filtros, Tiago apresenta piadas que falam sobre política, religião e outras temáticas.





Atuando como humorista desde 2017, Tiago apresenta um stand-up no formato de storytelling, no qual compartilha suas histórias e experiências de vida, e garante humor e diversão para o público presente.





Destacando-se nas redes sociais com vídeos de “react” a momentos que envolvem personalidades da política, religião e celebridades da internet, Tiago Santineli acumula mais de 978 mil seguidores no TikTok, 360 mil no Instagram e 276 mil no Twitter.





Serviço

Antipatriota com Tiago Santineli

Quando: sábado 27/05

Onde: Teatro Desafio - R. Ametista, 21 - Bairro do Maranhao, Cotia - SP, 06717-065, Brasil