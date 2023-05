Josué Ramos, o ‘prefeito da Tarifa Zero’, é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta

Podcast será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos. Foto: Divulgação

Bom Papo e Cia chega a sua 28ª edição nesta sexta-feira (26). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube (AQUI), recebe o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos.





Conhecido como o ‘prefeito da Tarifa Zero’, por ter implantado o programa em ônibus municipais, Josué é advogado, pós-graduado em direito Administrativo e professor universitário.





Em 2016, foi eleito prefeito de Vargem Grande, conquistando a reeleição em 2020.





Atualmente, Josué é presidente do maior consórcio de municípios, o CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), que representa 12 cidades e 3 milhões de pessoas, 10% do PIB do Estado de São Paulo e 3% do PIB nacional.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.