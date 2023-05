Castelo Medieval em São Roque terá museu, restaurante, hospedaria e muito mais!

‘Maior espaço medieval da América Latina’ ainda terá um calabouço com três andares subterrâneos, que será um pub para 500 pessoas

'O Castelo', em São Roque. Foto: Divulgação

“Vamos reunir a história em um ambiente totalmente medieval. O espaço vai servir como museu, restaurante medieval, espaço para eventos e além disso, nossos visitantes vão poder se sentir no antigo mundo alugando trajes antes de entrar no castelo. De fato, não está bem definido o que vai ser o castelo, mas de uma coisa sabemos, vamos fazer história!”





É desta forma que o casal de empresários, José Eduardo Pereira e Magali Pereira Dias, apresenta 'O Castelo', prometendo ser o maior espaço medieval da América Latina.





A obra está em construção desde 2016 na cidade de São Roque. O castelo fica em um terreno de quase 70 mil metros quadrados, sendo quatro mil de área construída. Ainda não há previsão de inauguração. A estrutura pode comportar até quatro mil pessoas.









Localizado ao lado do Morro do Saboó, quem sai da rodovia Castelo Branco rumo à saída para a cidade de São Roque já consegue ver ao longe as torres do castelo sendo construídas, projeto do arquiteto Erick Monteiro.









A estrutura conta com 5 andares no prédio principal, onde estão sendo construídas as suítes para a hospedaria, e conta com uma arena central de chão de areia para shows medievais com cavalos que pode receber até 2.500 pessoas.





Além disso, há no terreno ainda um prédio que em cima tem um deck e na parte de baixo, um calabouço com três andares subterrâneos, que será um pub para 500 pessoas.





Em entrevista ao portal São Paulo para Crianças , os proprietários disseram que o projeto é inspirado em atrações estrangeiras, como o Medieval Times, em Orlando (Flórida) e o evento Equitana, na Alemanha, onde há várias feiras medievais.





“Não queremos que a porta seja de plástico, por exemplo. Queremos que tudo seja o mais real possível, cuidamos de cada detalhe, e para isso temos que conciliar a originalidade com as exigências técnicas e regulatórias dos dias de hoje.”





Por enquanto, o local não é aberto ao público. A previsão é de que em breve o casal faça alguns eventos testes para avaliarem possíveis adequações.