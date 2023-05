Servidores públicos de Cotia reclamam de atraso no pagamento; Prefeitura responde

Servidores públicos de Cotia estão reclamando de atraso no pagamento que, segundo eles, deveria ter caído na conta desde ontem (02/05).





“A Prefeitura de Cotia informa que obrigatoriamente tem que fazer o pagamento até o quinto dia útil de cada mês, usualmente a Prefeitura tem antecipado o pagamento, porém, por conta do feriado de 1° de maio (dia do trabalhador) está efetuando o pagamento hoje (3/05), portanto dentro do prazo legal e sem nenhum atraso.”

Procurada pelo Cotia e Cia na manhã desta quarta-feira (3), a Prefeitura de Cotia contestou a reivindicação dos funcionários, afirmando que, obrigatoriamente, o pagamento deve ser efetuado até o 5º dia útil do mês.Segundo o Executivo, normalmente, o pagamento é antecipado, mas por conta do feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio), desta vez, não foi possível fazê-lo.