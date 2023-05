Cemucam recebe evento gratuito do Dia das Mães; veja programação

Programação especial conta com exposição fotográfica, Yoga, teatro, entre outras; evento será neste domingo (7); saiba mais

Pq Cemucam, em Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais

O Instituto AME e o Contexto Produção Cultural realizam, neste domingo (7), o evento ‘Maior Amor do Mundo’ em homenagem ao Dia das Mães. A atividade, que contará com uma programação especial, será realizada no espaço coberto do casarão 1, dentro do Parque Cemucam, em Cotia. O evento é gratuito.





Veja abaixo a programação





09h30 EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA





Traga foto da sua mãe, e a sua foto como ‘mãe’: vamos construir juntos um lindo painel.





10h YOGA, com a professora Natália Correia





Uma pausa para o autocuidado.





10h40 CONFRATERNIZAÇÃO: Café da Manhã Colaborativo





Aquela ‘Receita de Mãe’, que só você sabe fazer. Bora compartilhar?





11h TEATRO: Jogo de Espelho





Teatro de Reprise com a Companhia TAO Cultural





12h SARAU LiteroMusical “RECEITA DE MÃE”





Grupo ATY convida o músico, cantor e compositor Irineu de Palmira, os cantores Jefferson Silva e Carmen Queiroz e o poeta Cássio Junqueira.





O Parque Cemucam fica localizado na Rua Mesopotâmia, s/n - Jardim Passárgada, Cotia.