Professor Guerra, treinador de time de futebol feminino, é o convidado do Bom Papo e Cia

Podcast será transmitido ao vivo nesta sexta-feira (19), a partir das 19h15, pelo Youtube; saiba mais

Professor Guerra. Foto: Divulgação

Bom Papo e Cia chega a sua 27ª edição nesta sexta-feira (19). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtube (AQUI), recebe o treinador de equipe de futebol feminino, Professor Guerra. chega a sua 27ª edição nesta sexta-feira (19). O podcast, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15 pelo Youtuberecebe o treinador de equipe de futebol feminino, Professor Guerra.





Formado em Educação Física, Guerra é especialista em treinamento desportivo com passagens por vários clubes paulistas. Atualmente, é preparador físico no futebol feminino do F.C Ska Brasil.





Vamos conhecê-lo melhor? Então acompanhe e participe com a gente do Bom Papo e Cia, que será transmitido ao vivo a partir das 19h15.