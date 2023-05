Homem atira contra GCM, é baleado na perna e vai preso: “Estou arrependido”

Confusão começou entre o autor do disparo e o segurança de um bar

Arma foi apreendida. Foto: GCM de Cotia / Redes Sociais

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite dessa quarta-feira (17) após atirar contra um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. O caso aconteceu no Jardim Japão.





De acordo com a GCM, toda confusão começou em um bar. O segurança do estabelecimento, ao avistar a viatura, fez sinal solicitando ajuda. Ao se aproximar, ele informou aos guardas que um homem tinha atirado contra ele após ter se irritado com o valor da comanda. O tiro, segundo o segurança, não atingiu ninguém e o homem fugiu.





O segurança informou a direção para onde ele tinha isso, e os GCMs foram em seu encalço. No entanto, ao avistá-lo, os guardas pediram para ele parar, mas o homem deu um tiro contra a viatura, em direção a um dos agentes. O tiro, por sorte, não o acertou. De prontidão, o GCM reagiu e atirou contra o suspeito, o atingindo na perna.





O homem foi socorrido ao Pronto Socorro de Caucaia do Alto e depois transferido ao Hospital Regional de Cotia. Interrogado, ele disse que estava arrependido por ter disparado contra o guarda e também que tinha consumido muita bebida alcoólica.





O crime foi registrado como tentativa de duplo homicídio e o suspeito preso em flagrante. Ele permanecerá na Cadeia Pública de Cotia até a audiência de custódia.