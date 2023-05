PM encontra corpo perfurado, com pés amarrados e corte no rosto em Cotia

Vítima de 30 anos foi identificada





A Polícia Militar encontrou, na manhã deste domingo (30), um corpo do sexo masculino com os pés amarrados e com sinais de violência na Estrada do Padre Inácio, altura do número 2.861, no Jardim Museu, em Cotia.

De acordo com a PM, próximo ao corpo havia bastante sangue, o que sugere que a execução ocorreu no mesmo local.

Também havia, segundo os policiais, diversos furos nas costas da vítima e um corte no rosto, o que indica que provavelmente o crime foi cometido com uma arma branca.

A perícia foi acionada para o local e requisitou exame necroscópico e colheita de material genético.

A vítima, posteriormente, foi identificada como Ailton Rodrigues de Sousa, de 30 anos. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.