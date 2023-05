Drive-Tudo do McDonald's de Cotia passa a atender até de madrugada

Restaurante também ampliou o horário de atendimento na loja; saiba mais

Foto: Google





A unidade do Mc Donald's no centro de Cotia ampliou o horário de atendimento na última semana. O restaurante agora atende até às 23 horas, todos os dias - antes, era até às 22h.

No drive-tudo, o horário também foi ampliado. De quinta-feira a sábado, o seu lanche pode ser pedido até às 4 horas. Nos demais dias o horário do drive é até as 23h.

Foto: Rudney Oliveira





DRIVE-TUDO

Desde a pandemia, o drive-trhru foi ampliado para o "Drive-Tudo". Esse foi o jeito que a rede de fast food encontrou de mostrar que agora aceita todos os meios de transporte em seu corredor de entregas rápidas, saindo de cena o modelo tradicional de uma fila de carros e motos esperando o lanche sair da cozinha.

No lugar disso, é possível ver clientes de patinetes, skates, patins e até mesmo bicicletas.