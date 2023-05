Motorista bêbado e sem CNH causa acidente na Raposo Tavares e tenta fugir a pé

Homem correu por cerca de 400 metros com outras duas adolescentes que estavam com ele, mas acabou sendo detido

Caso ocorreu no km 35 da Raposo Tavares, sentido interior. Foto: Google Imagens

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (31) após causar acidente na altura do km 35 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior. Embriagado, ele dirigia um veículo sem habilitação e com mais duas adolescentes de acompanhante.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem parou o veículo na faixa da direita da Raposo, alegando falta de combustível. Em razão do tempo chuvoso, uma mulher não conseguiu desviar em tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.





Diante do embate, o homem e as duas adolescentes de 17 anos fugiram a pé por cerca de 400 metros, mas foram alcançados pelos policiais. Todos foram parar na delegacia. Ninguém ficou ferido com o acidente.





Realizado exame, constatou que o motorista estava embriagado. Ele também não possuía carteira de habilitação.





As adolescentes foram liberadas e o rapaz foi preso em flagrante por três crimes: embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e dirigir sem habilitação. Como as penas somadas passam de 4 anos, ele não teve direito a fiança e segue encarcerado.