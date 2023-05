Auditor fiscal é preso em Osasco com dinheiro de propina na cueca

Ele já era investigado por outras duas denúncias: uma de estupro, feita pela ex-mulher, e outra por andar com quase R$ 300 mil sem origem declarada

Foto: Reprodução / Band TV

O auditor fiscal Jorge David Júnior foi preso na tarde desta quarta-feira (31) em Osasco após extorquir dinheiro de um empresário. A polícia encontrou quase R$ 2 mil dentro da cueca do servidor. As informações são do G1.





Segundo a reportagem, ele já era investigado por outras duas denúncias: uma de estupro, feita pela ex-mulher, e outra por andar com quase R$ 300 mil sem origem declarada.





Um dos alvos, de acordo com o G1, foi o empresário Márcio Renato Petito, que atua no setor de informática. O auditor inventou uma denúncia contra Renato e pediu propina para encerrar a falsa investigação.





A AÇÃO





Em menos de 24 horas, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da capital e de Santos (litoral de São Paulo) planejaram a ação, que contou com o apoio da Polícia Civil. Jorge foi preso em seu posto de trabalho e encaminhado para a sede da Polícia Civil em São Paulo.





O caso foi registrado como corrupção passiva. Ainda segundo a reportagem, a prisão em flagrante se converterá em preventiva e ele seguirá à disposição da Justiça. Conforme informou o Gaeco, a investigação vai se desdobrar. A denúncia será apresentada ao Poder Judiciário.





Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento afirmou que está à disposição das autoridades e colabora com a investigação do Ministério Público, por meio da sua Corregedoria da Fiscalização Tributária (Corfisp). A administração fazendária reiterou que não compactua com condutas ilícitas por parte de seus servidores e mantém rigor na apuração e punição exemplar.





Cotia e Cia não conseguiu localizar a defesa do auditor. O espaço permanece aberto para manifestações.