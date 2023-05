Médico tem relógio de R$ 60 mil furtado por manobrista em shopping de luxo de SP

Homem confessou o crime e foi preso; veja

Ocorrência foi atendida pela PM. Foto: Reprodução

Um médico, de 28 anos, teve o relógio da marca Rolex furtado dentro do estacionamento do shopping Iguatemi de São Paulo. Ele deixou o objeto, avaliado em R$ 60 mil, no console do carro e, quando retornou, o relógio não estava mais no local. O manobrista do valet confessou o crime e foi preso.





Ao G1, o médico contou que foi ao shopping no domingo (7), por volta das 16h. Ele entrou pelo estacionamento e parou no valet. Após duas horas, o médico retornou para buscar o carro e não encontrou o relógio no console do veículo. "Quando eu procurei e não encontrei o meu Rolex, eu fui até a administração e pedi para identificar quem tinha manobrado o meu carro, porque eu tinha sido roubado", disse.





A vítima contou ao G1 que somente após três horas tudo começou a ser resolvido. "De imediato, eles [shopping] não acreditaram muito. Fizeram uma revista dentro do veículo e chamaram a segurança". O médico ligou para a Polícia Militar e quatro viaturas foram até o shopping.





Após a presença dos policiais, o estabelecimento identificou, pelas câmeras do circuito interno de segurança, que o autor do furto tinha sido um dos manobristas. "Ele escondeu o relógio dentro de uma caixa de óculos, embaixo do ar-condicionado no shopping. A polícia encontrou e me devolveu".





O caso foi registrado na 14º Delegacia de Pinheiros, como furto qualificado. O criminoso ficou à disposição da Justiça.





Com informações do G1