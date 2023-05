Fábio Rabin fará apresentação em Cotia nesta quinta-feira (11)

Stand-Up acontece no Teatro Desafio; saiba mais





Nesta quinta-feira (11) o humorista Fábio Rabin estará em Cotia com seu show de comédia "Muita Tetra". O Stand Up acontece a partir das 21h no Teatro Desafio que fica na Ametista, 21 no Bairro do Maranhão.





Os ingressos custam a partir de R$40,00 à 80,00 + Taxa de Serviço e podem ser comprados clicando aqui





Sinopse:





"Muita Treta” é o nome do sexto show de Comédia Stand Up de Fábio Rabin. O que antes já estava “Embaçado” agora se tornou pior. Até 2020 a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida virar de cabeça pra baixo: A descoberta terrível de uma doença em sua esposa e uma Pandemia mundial. Fatores que combinados poderiam destruir a vida de qualquer ser humano, mas que neste caso se tornaram exemplo de luta, superação e é claro, novas piadas…