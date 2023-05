Médico que receitou ‘sorvete de chocolate’ e ‘Free Fire’ para criança é afastado

Caso ocorreu em Osasco durante consulta em unidade municipal de saúde; saiba mais

Caso ocorreu na UPA do Conceição, em Osasco. Foto: Reprodução

neurologista Marcos Wesley Silva, O médico que receitou em uma consulta “sorvete de chocolate” e “Free Fire” para uma criança de 9 anos que estava com sintomas gripais, foi afastado do cargo.





O caso ocorreu na quinta-feira da semana passada (18/05) na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Conceição, em Osasco.





Receita do médico para o paciente envolveu sorvete e jogo

A informação do desligamento do médico foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Prefeitura de Osasco nesta quinta-feira (25).





De acordo com a prefeitura, a OS (Organização Social), responsável pelas UPAs do município, informou que efetuou o desligamento do médico de seu quadro de prestadores de serviços.





Cotia e Cia não conseguiu localizar o neurologista. O espaço continuará aberto para manifestações.