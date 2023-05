Médico de Osasco receita ‘sorvete de chocolate’ e ‘Free Fire’ para criança gripada

Mãe relatou desrespeito e deboche com seu filho; médico atende como neurologista em uma UPA do município

Foto da receita médica foi encaminhada ao Cotia e Cia

Priscila da Silva Ramos levou seu filho de 9 anos até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Conceição, em Osasco, no início da madrugada de quinta-feira, 18 de maio. O menino estava passando mal, com muita tosse e com sintomas fortes de gripe.





Ao chegar na unidade, a criança não passou com um pediatra – como deveria -, mas sim com um neurologista. E o atendimento foi marcado por deboche e falta de respeito, conforme relata Priscila:





“Ele colocou meu filho na cadeira e nem olhou para ele. Ele não examinou meu filho e nem explicou os medicamentos que estava receitando”, relata.





Na receita, os seguintes medicamentos: Amoxilina, Ibuprofeno, Dipirona, Prednisolona e Acetilcisteína. E pasmem: “sorvete de chocolate duas vezes ao dia” e “Free Fire (jogo virtual) diariamente”





“Ele debochou do meu filho, debochou da gente. Eu estava tão cansada que nem consegui reagir”, disse Prisicila, indignada (veja foto da receita abaixo):





Médico receitou sorvete de chocolate e Free Fire para criança. Foto encaminhada ao Cotia e Cia

O nome do médico é Marcos Wesley Silva. Ele está cadastrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), mas sem especialidade.





Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Osasco para se posicionar diante do caso, mas não houve retorno.





Procurado, o Cremesp informou que, até o momento, não foi notificado oficialmente sobre o caso. “Denúncias podem ser feitas pessoalmente ou por correio, na sede ou delegacias regionais do Cremesp. Após o recebimento da denúncia, o Conselho iniciará o processo apuratório do caso em questão”, disse.





A reportagem não conseguiu localizar o médico Marcos Wesley. O espaço continua aberto para manifestações.