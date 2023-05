Homem que espancou namorada até a morte em Itapevi se entrega à polícia

Michael Francis da Silva chegou a ficar 8 dias foragido; ele já foi condenado por matar outra mulher; relembre o caso

Michael Francis, 35. Foto: Polícia Civil

Michael Francis da Silva dos Santos (foto de destaque), de 35 anos, se entregou à Polícia Civil oito dias após espancar até a morte a namorada Bruna Ladislau Barbosa, 19, em Itapevi. O crime, que ocorreu no bairro Santa Rita, foi registrado como feminicídio. Michael já foi condenado por matar outra mulher.





Em depoimento, ele disse que espancou Bruna porque ambos teriam tido um “desentendimento.” “Ele alegou que a Bruna tinha batido na filha dele e que ele partiu para cima dela e que, depois disso, não se lembra de mais nada. Disse que estava arrependido”, disse a delegada Francini Ibrahin, titular da DDM de Itapevi, ao portal Metrópoles.





Segundo a Polícia Civil, Bruna foi abandonada sem vida no Pronto-Socorro do Pestana, em Osasco. O padrasto da vítima conversou com enfermeiros e foi informado que ela já estava sem vida quando chegou ao PS. Os agentes informaram que ela apresentava sinais de lesões pelo corpo e que havia sido trazida pelo companheiro.





Bruna foi velada e sepultada Cemitério Santo Antônio, zona sul de Osasco. A causa preliminar da morte dela, segundo atestado de óbito, foi em decorrência de hemorragias internas e politraumatismo.