De cobrador de ônibus a prefeito do Tarifa Zero: a trajetória de Josué Ramos

Prefeito de Vargem Grande Paulista foi o convidado do podcast Bom Papo e Cia na semana passada

Prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista. Foto: Reprodução

O Bom Papo e Cia recebeu na última sexta-feira (26) o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos (PL).





No começo do podcast, Josué contou sua história de vida e trajetória no Exército, onde seguiu carreira. Nem por isso, usou a patente para fazer campanha política.





Atualmente, Josué é também presidente do maior consórcio de municípios, o CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), que representa 12 cidades e 3 milhões de pessoas, 10% do PIB do Estado de São Paulo e 3% do PIB nacional.





O prefeito também explicou sobre o novo centro de Vargem Grande Paulista e anunciou o prazo para entrega.





Entre os assuntos principais, o podcast abordou o tema que deixou Josué nacionalmente conhecido: a Tarifa Zero, que há 5 anos implantou nos ônibus municipais. Mas, antes disso, ainda na juventude, Josué trabalhou como cobrador de ônibus. E sim, o programa que atende gratuitamente os munícipes de Vargem Grande tem ligação com o passado do prefeito.





O trecho em que ele fala do programa Tarifa Zero você acompanha abaixo: