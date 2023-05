Homem defende mãe de agressão e mata sobrinho com golpe de mata-leão

Rapaz, de 22 anos, era dependente químico e ameaçou idosa de 83 anos com uma faca

Caso ocorreu no Jd. Portela, em Itapevi. Foto: Google Maps

Guilherme Kaue Gomes, de 22 anos, foi morto pelo próprio tio com um golpe de mata-leão na madrugada desta quinta-feira (4) no Jardim Portela, em Itapevi. O Samu foi acionado, mas ao chegar no local, o rapaz já estava sem vida.





Segundo os depoimentos na delegacia, Guilherme era dependente químico e chegou em casa ameaçando familiares com uma faca nas mãos. Ele queria dinheiro para comprar drogas.





O tio de Guilherme disse que ele foi pra cima de sua mãe, que tem 83 anos, tentando agredi-la. Foi neste momento que ele interveio e enforcou o sobrinho.





De acordo com o tio, Guilherme chegou em casa pedindo R$ 20, que lhe foi concedido pela idosa, que é sua tia-avó. Não contente com o valor, ele pediu mais e começou a quebrar os móveis da casa.





Quando Guilherme foi pra cima da idosa com uma cadeira e um pedaço de madeira, o tio o conteve, segurando-o pelo pescoço. A idosa, que havia conseguido tirar a faca da mão de Guilherme, saiu para a rua em busca de ajuda, mas quando os vizinhos chegaram, o rapaz já estava morto por asfixia.





O tio do rapaz foi ouvido na delegacia e liberado logo em seguida. Ele não foi autuado por ter agido em legítima defesa, segundo concluiu a Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi.