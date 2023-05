Cotia realiza castração de cães e gatos neste final de semana

Serão atendidos 260 animais; inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

no site da Prefeitura. Será permitida a inscrição de até dois animais por família. Cotia vai realizar, neste sábado (6) e domingo (7), uma ação de castração de cães e gatos no Complexo Esportivo Arakan, no Parque Turiguara. Serão atendidos 260 animais, entre cães e gatos. As inscrições deverão ser feitas. Será permitida a inscrição de até dois animais por família.





A castração é realizada em animais machos e fêmeas com idade seis meses e que tenham pelo menos 1,2kg. Cada animal será atendido no dia e horário que foi agendado no dia da inscrição, ou seja, se o dono do animal agendou para o dia 6, não poderá levar o seu pet no dia 7, e vice-versa.





O Setor de Zoonoses informou que vai atender até 120 felinos, 50 cães 90 cadelas nos dois dias de ação. Só serão atendidos os animais que tiverem sido inscritos previamente e que preencherem todos os pré-requisitos solicitados na ficha de inscrição.





Serviço

Inscrição para castração de cães e gatos





Link de inscrição AQUI





Data da castração: 6 e 7 de maio, a partir das 8h (gatos) e das 10h (cães)





Local: Complexo Esportivo Arakan (rua Aracajú com rua São Luiz, Pq. Turiguara)





Gratuito





Só serão castrados animais inscritos previamente





Vagas limitadas