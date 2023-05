Prefeitura de Cotia se manifesta sobre retirada dos micro-ônibus da RTO

Vans de linhas intermunicipais deixaram de operar nesta segunda-feira (22) após decisão judicial; saiba mais

Foto: Reprodução

retirada dos micro-ônibus da Reserva Técnica Operacional (RTO) de circulação. Os veículos que faziam linhas intermunicipais deixaram de operar nesta segunda-feira (22), após decisão judicial (RELEMBRE AQUI). A Prefeitura de Cotia se manifestou nesta sexta-feira (26) sobre a. Os veículos que faziam linhas intermunicipais deixaram de operar nesta segunda-feira (22), após decisão judicial





Por meio de nota enviada para a imprensa, a prefeitura informou que a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) fez contato com a empresa Viação Raposo Tavares e tomou conhecimento “de que não houve prejuízo aos usuários das linhas intermunicipais (11297, 035, 396 e 256)”.





“Assim que soube da determinação do MP, no dia 17 de maio, a Setram fez contato com a empresa Viação Raposo para solicitar que outros veículos (ônibus) fossem colocados nas linhas afetadas para que não houvesse prejuízo aos usuários. De acordo com a Viação Raposo, esta providência foi tomada por meio de Ordem de Serviço emitida pela EMTU e os ônibus incorporados à linha são definitivos”, disse a prefeitura.





(leia mais aqui). A prefeitura pediu para os usuários da rodovia ficarem atentos. “Os usuários da rodovia devem ficar atentos, evitar trafegar neste horário, buscar alternativas e, se possível, se programar para passar pelo local antes ou depois dos protestos para evitar o congestionamento que deve se formar na via.” Devido ao impasse, nesta sexta, está marcada uma manifestação no km 21 da Raposo Tavares. A prefeitura pediu para os usuários da rodovia ficarem atentos.