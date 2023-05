Confusão entre clientes e dono de bar termina com tiros e facadas entre Cotia e Ibiúna

Versões diferentes, mas com um fato em comum: uma cerveja; veja

Caso foi registrado na Delegacia de Ibiúna

Uma confusão em um bar localizado na Estrada da Campininha, na divisa entre Caucaia do Alto, em Cotia, e Ibiúna, terminou com facadas, tiros e pessoas feridas na noite de segunda-feira (8). O tumulto envolveu o dono do estabelecimento e três clientes.





Segundo relatos na delegacia, três homens pararam com um veículo em frente ao estabelecimento e dois deles desceram para comprar cerveja. De acordo com eles, o atendimento estava demorando muito e disseram que iam embora. Neste momento, o dono do bar teria dito que eles estavam “folgados demais”. Mesmo assim, os dois saíram sem comprar nada.





Ainda segundo o relato dos clientes, quando estavam no carro pela estrada da Campininha, outro veículo os fechou. Deste veículo, desceu o dono do bar que efetuou três disparos tentando acertá-los. Um dos rapazes desceu do carro e conseguiu imobilizar o atirador. O homem que o imobilizou disse que neste momento o dono do bar tentou acertá-lo com um tiro e ele desferiu um golpe de facão para se proteger do atirador.





Na versão do rapaz que ficou dentro do veículo esperando a dupla comprar a cerveja, o dono do bar teria alegado que não tinha troco para R$ 100 e pediu para eles irem embora. Quando pegaram a estrada da Campininha ele disse a mesma coisa: que o dono do bar fechou seu veículo e disparou contra eles.





Uma testemunha que estava no bar contou outra versão. Ele estava jogando sinuca quando os dois rapazes apareceram pedindo cerveja fiado. Mas o dono do comércio negou o pedido. Ele ainda contou que, momentos depois, quando já tinha ido embora, viu a dupla voltando a pé em direção ao bar e resolveu avisar o proprietário, achando que os dois iriam agredi-lo. E daí deu início a confusão com o mesmo desfecho narrado acima.





Um dos clientes ficou ferido em meio ao tumulto. O dono do bar, atingido com um facão, foi encaminhado a uma unidade de saúde. O caso foi registrado na Delegacia de Ibiúna.