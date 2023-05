‘Coxinha de Frango’: Música de rapper cotiano toca na abertura do ‘Mais Você’ | Neto Rossi

Enquanto Louro Mané cantava, Ana Maria Braga e os demais participantes do programa curtiam o som; ontem (18) foi o Dia Nacional da Coxinha e a coluna conversou com o autor da canção; VEJA O VÍDEO

Ana Maria Braga na abertura do programa Mais Você desta quinta-feira (18)

Nesta quinta-feira (18), foi comemorado o Dia Nacional da Coxinha. E o tema foi parar na abertura do programa ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga.





Curiosamente, a música que abriu o programa matinal da Rede Globo foi gravada por um rapper de Cotia. Isso mesmo! O autor da canção ‘Coxinha de Frango’ é morador da cidade e foi pego de surpresa quando soube do fato.





“Fiquei sabendo sem querer. Ia passar batido. Meu primo que estava assistindo na hora. Ele gravou um pedaço e soltou no grupo [de WhatsApp] da família. Aí minha irmã postou e me marcou nos stories. Quando eu vi, rachei o bico”, disse Jonathan Oliveira, conhecido artisticamente como Koab.





Koab MC, autor da música 'Coxinha de Frango'. Foto: Redes Sociais

E o refrão ‘coxinha de frango pra nós, coxinha de frango pra gente’ gruda que nem chiclete. Tanto é que todos os participantes do ‘Mais Você’ dançaram o hit enquanto tocava na abertura. Louro Mané até cantou junto a parte “me passa o catchup”. Ana Maria Braga também entrou na dança [veja o vídeo mais abaixo].





À coluna, Koab explicou como surgiu o hit. Ele disse que Coxinha de Frango surgiu de uma brincadeira com um colega que também é MC. Ambos ficavam trocando mensagens com rimas improvisadas, até que... “eu peguei um beat no Youtube e comecei a cantar coxinha de frango do nada. E ele gostou. E eu também.”









E isso ocorreu em 2017. Koab, no mesmo instante, enviou a música para outro amigo produtor que já o chamou para gravá-la no estúdio no dia seguinte. “Na época, viralizou. Hoje já tem mais de 16 mil visualizações. Já tocou, inclusive, em um festival de coxinha em São Paulo”, disse.





Veja abaixo a abertura do Mais Você desta quinta-feira (18):

'Coxinha de Frango’: Música de rapper cotiano toca na abertura do ‘Mais Você’ | Neto Rossi - https://t.co/dGP88ksQl9 pic.twitter.com/4rRGfPlmqK — netorossi (@netorossi1) May 19, 2023