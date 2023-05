Cotia vai oferecer aulas de tênis gratuitas para crianças de 10 a 12 anos

Aulas acontecerão duas vezes por semana em Caucaia do Alto; saiba mais





A partir de junho, crianças com idade entre 10 e 12 anos poderão participar de aulas de tênis em Caucaia do Alto. A modalidade será oferecida gratuitamente por meio de uma parceria que a Prefeitura de Cotia firmou com a Associação Chinesa de Tênis do Brasil (ACTB) nesta terça-feira (23).





Para se inscrever no projeto é preciso comparecer ao CRAS de referência. As crianças serão encaminhadas até o preenchimento das vagas.





As aulas acontecerão duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, na sede da ACTB, que fica na Estrada Municipal dos Pereiras, no bairro dos Pereiras, em Caucaia do Alto.





As aulas serão coordenadas pelo professor Carlos Omaki que garantiu que os alunos não vão só se divertir, eles vão aprender tênis de verdade. “O que pretendemos é ensinar tênis com qualidade para as crianças, elas terão aulas de qualidade como se estivessem pagando por elas”, destacou Carlos, que é treinador de tênis há mais de 40 anos e tem premiações como melhor técnico das categorias de base do tênis.