Bebê de um ano fica uma semana intubado em Cotia por falta de UTI pediátrica

Estado de SP explicou o motivo do aumento de internação; Secretaria de Saúde de Cotia não quis comentar o caso; veja

Bebê ficou internado no Hospital Regional de Cotia. Foto: Reprodução

Um bebê, de 1 ano, passou uma semana intubado no pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia com um quadro de bronquiolite e pneumonia, à espera de uma vaga de UTI pediátrica. Ele só conseguiu transferência na noite de segunda-feira (1º) para o Hospital Cândido Fontoura, segundo informou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.





A informação da Folha foi confirmada pelo Cotia e Cia junto aos familiares do paciente. O bebê está bem e segue o tratamento.





O problema com a falta de vagas em UTI pediátricas ocorre devido a um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, associada ao vírus sincicial respiratório (VSR).





Ao Cotia e Cia, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) explicou que, devido à essa situação, foi acordado, em conjunto com alguns municípios, a ampliação da assistência à população.





De acordo com a pasta, serão 16 novos leitos em pediatria no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, e mais 10 leitos de UTI Pediátrica na Santa Casa de São José do Rio Preto.





Em Campinas, segundo a secretaria, a pasta garantiu a permanência de custeio para mais 10 leitos de UTI Pediátrica para o Hospital das Clínicas da Unicamp, sendo que o Hospital Estadual de Sumaré também contará com a implantação de 10 leitos de enfermaria de pediatria. “Todos eles serão implantados nas próximas semanas”, garantiu.





A SES informou que conta com 888 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Terapia Semi-Intensiva pediátrica no estado. Atualmente, a taxa média de ocupação pediátrica, segundo a pasta, é de 72,07%, para hospitais de administração direta, e de 75,64% para hospitais geridos por Organizações Sociais de Saúde (OSS).





Procurada, a Secretaria de Saúde de Cotia não se manifestou sobre o ocorrido. A reportagem questionou ainda sobre a previsão de inauguração do Pronto-Socorro Infantil, mas também não houve respostas.