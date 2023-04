SP: Policial é assaltado e jogado vivo no Rio Tietê enquanto trocava pneu de viatura

Ele teve arma e celular roubados; veja

Foto: Reprodução

Um policial, membro do 14° DP (Pinheiros) da Polícia Civil de São Paulo, foi roubado e jogado no rio Tietê por criminosos na tarde desta quarta-feira (5). A vítima estava trocando o pneu da viatura quando foi abordado por três bandidos, que levaram a arma e o celular do policial.





A arma do policial já foi recuperada. O agente foi socorrido pela Polícia Militar a um hospital da região, onde segue internado.





Em nota, a Secretária de Segurança Pública (SSP) informou que a 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) segue trabalhando para esclarecer os fatos e prender os autores.