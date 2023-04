Bairro em Caucaia do Alto receberá estação de tratamento de esgoto

Cerca de 2,4 mil pessoas serão beneficiadas, segundo a Sabesp; entenda

Imagem ilustrativa de uma ECTE no interior de SP. Foto Governo de SP

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), autorizou a Sabesp a implementar uma Estação Compacta de Tratamento de Esgoto (ECTE) no bairro Jardim das Oliveiras, no distrito de Caucaia do Alto.





O Projeto de Lei, que pede a desafetação de áreas localizadas na região para a implementação da obra, foi aprovado pela Câmara Municipal nesta terça-feira (4) por 14 votos.





Em nota, a Sabesp informou ao Cotia e Cia que a obra vai atender cerca de 600 residências do bairro, beneficiando uma população de cerca de 2.400 pessoas.





A previsão, segundo a Companhia, é que os trabalhos tenham início ainda no primeiro semestre deste ano e que até o final de 2023 a ECTE esteja pronta e em operação, tratando o esgoto do bairro.