Shopping da região terá show com Tributo à Marília Mendonça

Cover oficial de Marília Mendonça, a cantora Lorena Alexandre volta ao Raposo Shopping para uma apresentação no dia 15 de abril, a partir das 14h. O show gratuito marca o início das apresentações covers mensais, que poderão ser conferidas na Praça de Alimentação, no piso São Paulo.

A artista promete emocionar o público com um repertório repleto de grandes sucessos da Rainha da Sofrência, como “Sentimento Louco”, “Infiel” e “De quem é a culpa?”. Lorena Alexandre, que iniciou sua carreira em 2018, começou a ser comparada com Marília Mendonça a partir do ano seguinte. A cantora já fez participações especiais nos programas Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, e no Faustão na Band, atração comandada por Fausto Silva.