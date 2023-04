Onça-pintada viaja mais de 2 mil km para encontrar companheira no Animália Park

Programa de intercâmbio de animais entre bioparques e zoológicos é uma ação fundamental para a preservação das espécies ameaçadas de extinção; veja a reportagem









A onça-pintada Rudá, nascida em fevereiro de 2022 no BioParque Vale Amazônia, viajou de Parauapebas, sudeste do Pará, para o Animália Park, em Cotia, para encontrar uma namorada, a onça-pintada Clô, que é uma onça-pintada preta - condição rara na espécie. Um esforço para tentar procriar e assim ajudar a manter a população dessa espécie ameaçada de extinção. As informações são do jornal Estado de Minas.De acordo com a publicação, apesar da distância percorrida, a onça ainda deve esperar alguns dias até estar apta para conhecer Clô, pois, passará por um período de quarentena.", diz o jornal.Ainda de acordo com o site, a onça Rudá completou um ano de vida em fevereiro deste ano e recebeu todos os cuidados da sua mãe até o desmame, que aconteceu com seis meses de vida. Desde então, ficou com a mãe e sua irmã, até o dia do embarque aéreo para conhecer a nova pretendente. Clô tem um ano e seis meses e está no Animália Park desde outubro de 2021, vinda do Refúgio Biológico Bela Vista - Itaipú Binacional.A viagem até Cotia foi realizada pela GOL, maior Companhia aérea do País, em um voo de quase 10 horas, com escala em Confins (CNF). "