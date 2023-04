Homem pede carona e esfaqueia motorista em Vargem Grande: “Era pra ter matado”

Cotia e Cia teve acesso aos depoimentos dos envolvidos no caso; veja

Crime aconteceu na Av. Presidente Kennedy. Foto: Google Maps

A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (13), um homem, de 23 anos, por tentativa de homicídio. O crime aconteceu em Vargem Grande Paulista. A vítima, um homem de 37 anos, foi esfaqueada no abdômen e socorrida até o Hospital Regional de Cotia em estado grave.





OS RELATOS





Na delegacia, a companheira do autor do crime contou que ambos pegaram carona com um “desconhecido” e que ele estava com outra pessoa no banco do passageiro. Após embarcarem no veículo, ela disse que seu companheiro teve uma discussão com o motorista e deu facadas nele. Ela pulou do automóvel em movimento para tentar sair da briga.





Já o rapaz que estava no banco da frente disse à polícia que ele e o amigo foram “dar um rolê” por volta das 19h, quando apareceu o casal pedindo carona na rua. Após presenciar a discussão, ele também confirmou que o rapaz deu facadas em seu amigo. Veja o trecho de seu depoimento abaixo:





Eu puxei o freio de mão [do carro], segurei a faca [na mão do autor]. Ele não soltou a faca. Nós ficamos grudados com a faca. Aí a gente caiu no chão e saiu rolando. Aí eu puxei a faca dele e dei uma estocada na região do tórax dele, porque eu já estava ficando fraco e ele certamente ia me dar uma facada





Ele ainda confirmou que ele e o amigo usaram cocaína e bebida alcoólica.





O autor do crime, por sua vez, disse não ter se arrependido do que fez e afirmou que não conhecia o motorista e nem o amigo dele. Veja trecho de seu depoimento abaixo:





No meio do caminho, o motorista começou a 'me tirar'. Ele ficava perguntando de onde eu era. Perguntava pra minha mulher se eu era limpo. Aí eu peguei a faca da minha cintura e dei um golpe. Eu nem lembro onde eu acertei ele. Eu só vi que ele pulou do carro. Aí o amigo dele segurou a faca e nós ficamos rolando no chão. A faca era grande. Aquelas facas do Rambo. Deve ter uns dois palmos de fio. A faca é bem afiada





Ele ainda detalhou que a briga durou cerca de 5 minutos. Depois de ter visto o sangue, ele contou que entrou numa igreja. “Eu dei a facada nele porque ele estava me tirando na frente da minha mulher e 'dando ideia nela'. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu queria ter matado. Era pra ter matado. Foi na intenção de matar, quem procura acha. Não me arrependo. Eu uso drogas, mas eu fiz o crime consciente, porque droga e cachaça não faz a cabeça de ninguém", completou.





Ele acabou sendo preso em flagrante. Foi realizada perícia no local do crime e no veículo. A faca foi apreendida. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Cotia.