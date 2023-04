GCMs de Cotia socorrem bebê de 6 meses e se emocionam: “Cena de cinema”

“As palavras de gratidão e os abraços recebidos foram um prêmio que dinheiro não compram”, relatou um dos guardas na rede social; confira

Bebê de 6 meses socorrido pela GCM. Foto: Reprodução / Rede social





Dois agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia socorreram no último dia 10 um bebê de apenas seis meses que passou mal após tomar um medicamento. De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele teve reações adversas ao remédio e começou a vomitar e a evacuar. Os pais ficaram preocupados quando viram a moleira dele crescendo.





Diante disso, ainda segundo o B.O, os pais procuraram uma unidade de saúde, mas não tinha pediatra para atendê-lo. Daí, no desespero, resolveram acionar a GCM, que chegou ao local e conduziu rapidamente a criança ao Hospital Regional de Cotia.





Em uma rede social, Toninho da Guarda (como é conhecido), um dos GCMs que socorreu a criança, relatou o ocorrido. Segundo Toninho, ele e o GC Chaves estavam em horário de almoço quando receberam um chamado via rádio determinando uma viatura para prestar auxílio público. O chamado dizia que era um atendimento de urgência, “pois uma mãe estava em desespero pedindo ajuda para socorrer seu filhinho em estado crítico”.





“Ainda estávamos em QAR (fora de atividade), porém de imediato falamos que estávamos em QAP (pronto para agir). Como somos rastreados, o operador já nos autorizou a efetuar o socorro, visto estar mais próximo do local dos fatos”, relatou.





Ainda segundo Toninho, ao chegarem no local, se depararam com os pais “agitados” com o bebê no colo e, de imediato, os colocaram na viatura em direção ao Hospital de Cotia.





“Acredito que gastamos entre 3 e 4 minutos. Cena de cinema, adrenalina, ansiedade e medo de perder aquela vida, mas os médicos agiram rápidos, fiquei observando até ter certeza que fomos heróis. As palavras de gratidão e os abraços recebidos foram um prêmio que dinheiro não compram”, concluiu.