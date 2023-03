Samu da região registrou mais de 15 mil trotes em 4 anos

De acordo com o levantamento, 70% dos trotes são realizados por crianças; veja

Foto: Prefeitura de Itapevi

Cada ligação recebida pelo SAMU Regional Oeste (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – unidade com sede em Itapevi – pode salvar uma vida em risco, mas parece que uma parcela da população não pensa nisso ao passar trotes telefônicos.





De acordo com um levantamento realizado pelo SAMU Itapevi, de janeiro de 2018 até dezembro de 2022, foram registrados 15.830 trotes, uma média de 11 por dia, sendo cerca de 70% deles realizados por crianças.





Segundo estudo publicado em 2021 pelo Senado Federal, os prejuízos causados pela prática do trote telefônico somam mais de R$1 bilhão aos cofres públicos todos os anos. O levantamento foi feito com base em pesquisas realizadas por profissionais do SAMU do Distrito Federal.





Passar trote telefônico é crime





De acordo com o Código Penal Brasileiro, o ato do trote telefônico é uma infração penal em todas as situações, sejam ligações particulares ou para autoridades públicas. A ação pode ser considerada desde uma contravenção, até um crime efetivamente.





Os trotes contra autoridades são aqueles aplicados aos números públicos e que geram a atuação governamental mediante fornecimento de informações falsas. Neste caso, a conduta é definida no artigo 340, do Código Penal Brasileiro, que trata da comunicação de fato falso para autoridades. Passar trote telefônico é crime, com investigação e julgamento penal.





Ações para combater o trote





Periodicamente, o SAMU Regional Oeste realiza palestras em escolas, empresas e eventos em praças públicas para conscientização da população. Desde 2017, o SAMU realizou a capacitação de mais de 3,6 mil crianças com faixa etária de 9 a 11 anos nas escolas, com o projeto “Samuzinho nas Escolas”, conscientizando sobre a questão do trote e ensinando primeiros-socorros. O projeto é retomado neste ano nas escolas com o início do ano letivo.





SAMU





O SAMU Regional Oeste, sediado em Itapevi, também atende as cidades de Cotia, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Jandira. Conta com 93 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores-socorristas, telefonistas e administrativos. São 19 viaturas presentes nos municípios de abrangência do SAMU Regional.





O SAMU funciona na Central de Resgates de Itapevi (Rua Professor Dimarães Antonio Sandei, 264, na Cidade Saúde) e atende 24 horas. O telefone para emergência é 192.





O serviço também está qualificado para atender chamados de urgência, como infarto agudo do miocárdio, queda de altura, acidente de trânsito, tentativa de suicídio, gestante em trabalho de parto, engasgo, crises convulsivas, parada cardiorrespiratória, acidentes de trânsito, vítimas de ferimento por arma branca ou por arma de fogo, dentre outros.