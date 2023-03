Resultado do Fies 2023 é divulgado

Segundo o Ministério da Educação (MEC), foram inscritos 205.177 candidatos que disputaram 67.301 vagas

Foto: Marcelo Casal - Agência Brasil





Os candidatos pré-selecionados devem completar as informações das inscrições na página do FIES na internet. O prazo vai até as 23h59 desta sexta-feira (17).

Após complementar as informações, os pré-selecionados deverão validar as informações apresentadas no ato da inscrição em até cinco dias úteis da data de complementação da inscrição.

Para validar, o candidato pré-selecionado deverá procurar diretamente a instituição de ensino superior, que informará ao estudante qual será o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida; podendo ser física ou digital.

A classificação é feita em ordem decrescente, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as demais regras do processo seletivo. Os cursos mais procurados foram: medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia.

Segundo o MEC, em 2023, serão ofertadas o total de 112.168 vagas para o Fies.

Lista de espera

O candidato que não foi selecionado nesta primeira chamada, foi incluído automaticamente na lista de espera do FIES para disputarem as vagas que não forem preenchidas. Fique atento às convocações, acessando o sistema de inscrição do programa. A convocação da lista de espera será feita entre 21 de março e 18 de maio.