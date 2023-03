Delegado da Polícia Civil, Adair Marques é o convidado do Bom Papo e Cia desta sexta

Podcast vai ao ar a partir das 19h15 pelo Youtube; saiba mais

Dr Adair Marques, delegado da Polícia Civil. Foto: Arquivo pessoal

O Bom Papo e Cia chega a sua 18ª edição nesta sexta-feira (17). E o convidado desta vez do podcast é o delegado da Polícia Civil, Adair Marques, que também é especialista em Direito Constitucional.





Adair assumiu o cargo de Delegado de Polícia Adjunto na Delegacia de Polícia de Cotia em setembro de 2021. Atualmente, além de Cotia, também é plantonista na Delegacia de Itapevi.





Título de Cidadão Cotiano pela Câmara Municipal. Por reconhecimento ao seu trabalho, recebeu, em agosto do ano passado, o





Adair foi assessor jurídico na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul e no Ministério Público Estadual do MS entre os anos de 2015 e 2021.





Ele possui graduação em Teologia pelo Centro Universitário Filadélfia (2010) e graduação em Direito pela Fip/Magsul - Faculdades Integradas de Ponta Porã/MS (2013).